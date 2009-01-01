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Рыночная стоимость японской корпорации Toshiba за два дня упала почти на $5 млрд. Как отмечает Reuters, впервые за последние семь лет капитализация Toshiba оказалась ниже, чем у ее конкурента Sharp – 1,32 трлн иен против 1,35 трлн иен соответственно.

Акции Toshiba на торгах 28 декабря подешевели более чем на 20%, днем ранее – на 12%. Падение котировок связано с ожиданием значительных списаний средств в связи со сделками Toshiba в области атомной энергетики в США – покупкой компании Westinghouse Electric, а затем Chicago Bridge & Iron's.

Как отметили в Toshiba, точный размер списаний пока не определен, пишет The Guardian. Однако по данным японских СМИ, речь может идти о потере 500 млрд иен ($4,3 млрд). Изначально в Toshiba ожидали, что ущерб составит $87 млн.

Заметка дополняется.