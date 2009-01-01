13:41

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал проверить достоверность того, что исполняющая обязанности главы РУСАДА Анна Анцелиович признала существование в стране системы допинга. Его слова цитирует «Интерфакс».

«Пока мы не можем что-либо говорить, поскольку речь идет именно о сообщении этого издания, и говорить, насколько оно соответствует действительности, насколько слова, которые ей приписывают, были произнесены, что имелось в виду, в каком контексте – все это нужно понимать перед тем, как делать какие-то выводы», – заявил пресс-секретарь.

Песков отметил, что не воспринимает информацию, опубликованную в New York Times, «как первоисточник». Он напомнил, что власти отрицают причастность к применению допинга российскими спортсменами.

Ранее NYT опубликовало интервью с Анцелиович, в котором она назвала «институциональным сговором» масштабное применение допинга российскими спортсменами. При этом она отметила, что руководство страны в этом не принимало участия.

Всемирное антидопинговое агентство в начале декабря опубликовало вторую часть доклада о допинге в России. В нем утверждалось, что более тысячи российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допинг-пробами. Вице-премьер Виталий Мутко заявил, что представленные в докладе факты «невозможны в принципе».