14:19

Корпорация Google запретила своим сотрудникам ездить в Россию без специального разрешения от юридического департамента компании. Об этом сообщает Firrma со ссылкой на письма главного евангелиста Google Джейми Касапа.

«К сожалению, у меня очень плохие новости. Я только что был проинформирован юридическим отделом Google, что не могу принять это приглашение [приехать на конференцию]. Они не могут дать мне необходимое одобрение на эту поездку. Все неключевые сотрудники Google не могут ехать в Россию без письменного разрешения юрдепартамента», – говорится в письме Касапа, которое он отправил организатором одного из IT-мероприятий в России.

Сам Касап связывает запрет на поездки в Россию с действиями российских властей против Google. «Видимо, это связанно с некоторыми правовыми действиями со стороны правительства России против Google, которые вызывают озабоченность компании», – написал он.

В самой компании на запрос издания не ответили.

В августе Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала Google на 438 млн рублей, признав компанию виновной в нарушении законодательства о конкуренции. По версии ФАС, Google предоставлял неравный доступ к компонентам Android для разработчиков приложений.

В начале ноября ФАС оштрафовала Google Inc. и Google Ireland Limited на 500 тысяч рублей каждую из-за невыполнения решения ведомства по антимонопольному делу. 20 декабря законность штрафа подтвердил Арбитражный суд Москвы.

12 декабря ФАС возбудила еще одно дело в отношении Google. В ведомстве уточнили, что дело возбуждено в связи с неисполнением предписания ФАС.