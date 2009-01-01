14:07

Слова исполняющей обязанности главы РУСАДА Анны Анцелиович о существовании системы допинга в России, которые были опубликованы в New York Times, были искажены и вырваны из контекста. Об этом сказано в заявлении Российского антидопингового агентства (РУСАДА), передает ТАСС.

Анцелиович в беседе с журналисткой издания отметила, что во второй части доклада Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) вместо слов «государственная система допинга» использовалось словосочетание «институциональный заговор», что, по ее мнению, исключило возможную вовлеченность руководства страны.

Журналистка NYT вырвала данные слова из контекста, создав впечатление того, что Анцелиович признала существование системы допинга, сообщает РУСАДА.

Ранее 28 декабря NYT опубликовало статью, в которой российские чиновники якобы впервые признали существование в стране системы допинга. Анцелиович в беседе с изданием назвала «институциональным сговором» масштабный прием допинга спортсменами. Арбитр Спортивного арбитражного суда Виктор Березов заявил, что система допинга в стране «сломана» после выступления экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

В начале декабря ВАДА опубликовало вторую часть доклада о допинге в России. В нем утверждалось, что допинг-пробы более тысячи российских спортсменов подвергались манипуляциям.