15:29

Курс евро во второй половине торгов Московской биржи 28 декабря опустился ниже 63 рублей, обновив минимум с июля 2015 года. К 15:28 мск единая валюта ЕС подешевела более чем на 40 копеек до 62,99 рубля. Биржевой курс доллара к тому же времени снизился на 9 копеек до 60,57 рубля.

Ранее 28 декабря председатель Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что российская валюта стала менее волатильной по отношению к цене на нефть, передавало «Прайм». Глава ЦБ отметила, что «рубль находит рыночный баланс, рыночное равновесие между интересами экспортеров и импортеров и ведет себя пока более-менее достойно».

Набиуллина добавила, что регулятор при любом сценарии развития макроэкономической ситуации в России ожидает, что курс рубля будет стабильным. Она пояснила, что «плавающий курс – амортизатор внешних шоков».

Укреплению рубля способствует рост цен на нефть. Котировки Brent во второй половине торгов 28 декабря превышали $57 за баррель, а WTI – $54 за баррель. Нефтяные цены, в свою очередь, поддержали заявления министерства энергетики Венесуэлы о сокращении добычи сырья в 2017 году на 95 тысяч баррелей в сутки.

В конце 2014 года на фоне падения мировых цен на нефть курс рубля по отношению к мировым валютам резко упал. В декабре стоимость евро поднималась выше ста рублей, а доллара – выше 80 рублей. В январе 2015 года на фоне дальнейшего спада нефтяных цен курс доллара достиг исторического рекорда, превысив 85 рублей.