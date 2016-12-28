15:49

На Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) была совершена кибератака. Об этом рассказала пресс-секретарь организации, передает Reuters.

Кибератака была совершена в начале ноября, рассказали в ОБСЕ. На данный момент системы организации защищены от внешнего вторжения.

Le Monde со ссылкой на расследование западных спецслужб сообщило, что за атакой стоит группировка Fancy Bear, которая предположительно связана с российскими властями. В ОБСЕ не знакомы с данными расследования спецслужб и не хотят «спекулировать» на таких предположениях, отметила пресс-секретарь организации.

Группировку ранее обвиняли во взломе серверов Демократической партии США во время выборов президента страны. В Вашингтоне уверены, что они действовали по заданию российских властей, но Кремль отрицает все обвинения.

В ОБСЕ входит 57 стран. Организация, в частности, занимается наблюдением за проведением выборов и урегулированием конфликтов между странами.