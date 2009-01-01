15:44

Встречи депутатов Московской думы с избирателями нужно будет согласовать с органами власти. Соответствующее решение было принято на заседании Мосгордумы, передает ТАСС.

Как уточнил заместитель председателя комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Кирилл Щитов, согласовывать нужно будет все встречи депутатов с избирателями, кроме собраний.

«Если вы проводите встречу в формате собрания, то это формат, который по федеральному закону не требует согласования с органами власти», – объяснил он.

Такое решение, по словам Шохова, было принято «в целях обеспечения безопасности и самих участников этого публичного мероприятия, и других жителей столицы, которые не являются участниками данного мероприятия, но находятся рядом».

Соответствующий законопроект был внесен в Мосгордуму ранее в декабре. Как отмечали авторы документа, проведение встречи в формате митинга или шествия требует согласования для безопасности жителей города.

Действующий федеральный закон о митингах обязует организаторов предупреждать о проведении мероприятия за 10 дней, а также согласовать время, место и количество участников. За нарушение правил проведения мероприятия предусмотрен штраф.