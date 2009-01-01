15:52

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова ответила на заявление руководства агентства Regnum о планах подать на нее в суд. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Трудно себе представить что-либо более циничное и подрывающее репутацию, чем попытки самопиара в момент, когда коллеги попали в сложную ситуацию», – отметила Захарова, добавив, что «возможно, руководство агентства Regnum просто запуталось».

Как заметила представитель МИДа, Regnum не обращалось за разъяснениями в ведомство по поводу комментария, из-за которого агентство планирует подавать на Захарову в суд.

Regnum 28 декабря объявило о намерении подать к Захаровой иск о клевете из-за ее утверждения, что агентство употребило слова «недогосударство» и «недонарод» в отношении Белоруссии и белорусов.

Об этом Захарова упомянула, комментируя ситуацию с арестом в Белоруссии корреспондентов Regnum, которых власти страны обвинили по статье о разжигании расовой, национальной, религиозной или иной социальной вражды.

Как утверждает издание, слово «недонарод» по отношению к белорусам или какому-либо другому народу в материалах агентства не использовалось. Слово же «недогосударство», как заявили в Regnum, «употреблялось только в отношении Украины».