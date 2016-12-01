После выборов в США Марку Цукербергу пришлось оправдываться. Его упрекали в том, что Facebook причастен к победе Дональда Трампа, поскольку стал площадкой для выдуманных новостей, которые могли повлиять на настроения американцев. Перед выборами такие истории (например, о том, что кандидатуру Трампа якобы поддержал Ватикан, а некий агент ФБР, который вел расследование против Хилари Клинтон, найден мертвым) пользовались большой популярностью. Нередко они даже опережали правдивые новости в традиционных СМИ. В фабрикации новостей обвиняли друг друга демократы и республиканцы. На широкую ногу процесс поставили македонские подростки, зарабатывавшие десятки тысяч долларов на рекламе на созданных ими сайтах фейковых новостей.

В какой степени все это повлияло на результат американских выборов – спорный вопрос. Но то, что фальшивые новости могут приводить к реальным последствиям, – это факт. Недавний пример – демарш жителя Южной Каролины Эдгара Уэлча, который вошел с автоматом в пиццерию и открыл огонь (к счастью, никто не пострадал). Как оказалось, он начитался историй о «Пиццагейте» – конспирологической теории, утверждающей, что пиццерия входит в тайную сеть по торговле детьми, якобы контролируемой демократами.

Фальшивые новости и слухи могут приводить и к более серьезным последствиям, включая убийства и настоящие бунты.