16:42

По делу о теракте в Берлине задержали еще одного подозреваемого. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на прокуратуру.

Как уточняет агентство, задержан 40-летний гражданин Туниса.

Теракт в Берлине произошел вечером 19 декабря. Террорист, которым оказался выходец из Туниса Анис Амри 1992 года рождения, на грузовике въехал в посетителей рождественской ярмарки. В результате атаки погибли 12 человек, 48 человек пострадали.

Самого Амри в ночь на 23 декабря застрелила полиция Милана. Как писала итальянская газета Corriere della Sera, полицейские остановили его для проверки документов, после чего он неожиданно открыл стрельбу. В ходе перестрелки он ранил в плечо одного из сотрудников полиции.

24 декабря в Тунисе задержали племянника Амри, а также еще двоих молодых людей. Все трое, как считает полиция, состоят в одной террористической ячейке. Как рассказали в полиции, племянник Амри признался, что общался с дядей через секретный чат в телеграме, чтобы избежать наблюдения.