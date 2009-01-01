Девятнадцатого декабря Republic провел очередную встречу с подписчиками из цикла Republic Talk. Политические итоги года подводил политолог Глеб Павловский. Дискуссию вела журналист Юлия Таратута. Читайте в нашем пересказе – о том, что из себя представляет путинская модель, как в США расцвела конспирология, настанет ли в России «оттепель», почему выход Алексея Навального на сцену – это хорошо, и даже о том, какой будет политическая элита в России в 2035 году.

О результатах выборов в США

В Кремле – смесь азарта блокады со страхом застрять в окружении. Победа Трампа стала блестящим, но опасным подарком. Сами американцы заверяют, что обязаны им России. Недавно был в Йеле, там все в трауре, эмоциональные флаги приспущены, твердят: «Это вы, русские разрушили основы американского общества». Я такого еще не слыхал – чтобы Россия подорвала основания американского общества. Люди в США искренне не понимают, что произошло, и конспирология их утешает. Но я не ожидал в Америке такой вспышки маккартизма. Если бы даже все русские хакеры, как один, были мобилизованы, они не могут подорвать американских ценностей за такой краткий срок. Просто американцы прозевали состояние собственного общества, не следили за своей страной, отсюда их шок.

О том, повезет ли Путину в Европе, где популярность набирают пророссийские политические силы

Если бы лидерство состояло в том, чтобы сформировать кружок политических симпатизантов и в нем приятно общаться – маниловская утопия – то этого у Путина вдоволь. Хорошо, пусть Путин сейчас сформирует себе в Европе общество друзей. Что им дальше делать в этом приятном обществе? Чем обмениваться? Мир действительно в тяжелом состоянии, уровень проблем явно превысил интеллектуальный уровень центров разработки стратегий. Сейчас не до симпатий, наоборот, нужна разумная жесткость постановки вопросов, нужен торг. Готов Путин к торгу с Трампом, лидером американской революции? Я не знаю. Для торга нужен предмет, какая-то вещь. Раз мы хотим избавиться от санкций, надо что-то крупное и серьезное предложить Трампу. То, что нужно ему, а не то, что нам хотелось бы отдать. Донбасс, например, Трампу не нужен совершенно. Путин не может ему просто сказать – сделаем Америку великой вдвоем!