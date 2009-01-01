17:12

Бизнесмен Алишер Усманов вернет себе статус налогового резидента России после того, как уйдет с поста президента Международной федерации фехтования (FIE). Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Россия 24».

«Я – гражданин России, и, естественно, как только закончится мой так называемый период избрания на этот пост, я вернусь в налоговое резидентство России, если не позовут на мою малую родину (Узбекистан)», – заявил он (цитата по «Интерфаксу»).

Усманов отметил, что сейчас он «налоговый резидент России, находящийся в международной командировке». Он не назвал юрисдикцию, в которой находится, указав только, что «это не Швейцария».

В начале декабря Усманов впервые попал в рейтинг 300 самых богатых швейцарцев. Журнал Bilan, составляющий список, поместил бизнесмена на 9-е место с состоянием 12–13 млрд франков ($11,8–12,8 млрд).

О том, что Усманов перестал быть налоговым резидентом РФ, стало известно в октябре 2016 года. В холдинге бизнесмена USM пояснили, что сейчас он сосредоточен на благотворительности и спорте, в связи с чем в 2015 году не провел в России требуемого количества дней, чтобы быть налоговым резидентом (более 183-х). Пост президента FIE Усманов занимает с 2008 года; его полномочия были продлены на четыре года в ноябре.