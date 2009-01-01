Прямые формы участия граждан в государственном управлении, онлайн-референдумы, гражданский контроль – обо всем этом мечтали романтики, возлагавшие надежды на IT для развития прямой демократии без продажных политиков. Ожидания не оправдались. Как показывает исследование ООН E-Government Survey, интерактивные государственные сайты, порталы электронных петиций, форумы и механизмы «обратной связи» быстрее развиваются в недемократических странах, а диктаторы активно используют новые технологии для контроля за населением.

Активный негражданин

При определенном раскладе технологии могут из угрозы авторитарной власти превратиться в дополнительный источник устойчивости. Преимущества от внедрения новых технологий условно можно разделить на два уровня: внутренние и внешние.