18:11

Первый замглавы МВД Чечни Апти Алаудинов уходит в отставку, пишет «Новая газета» со ссылкой на несколько источников.

Кроме Алаудинова в отставку могут уйти еще несколько высокопоставленных сотрудников чеченского МВД, а также руководители некоторых районных отделов министерства в республике, сообщает газета.

По словам одного из собеседников издания, Алаудинов должен был написать заявление об отставке по собственному желанию 28 декабря из-за личного конфликта с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

Другой источник газеты говорит, что отставки замминистра потребовали после того, как в Грозном в декабре погибли в результате нападений четверо полицейских.

Как утверждает «Новая», Алаудинов «долгие годы входил в ближайшее окружение Рамзана Кадырова». В 2016 году его имя упоминалось в связи с жителем села Кенхи Шаройского района Чечни Рамазаном Джалалдиновым, который пожаловался резиденту России Владимиру Путину на коррупцию в республике.

В ноябре Джалалдинов покинул Чечню после, как он утверждал, угроз Алаудинова. Замминистра якобы заявлял, что если Джалалдинов «не перестанет поднимать проблемы своего села, то его постигнет та же участь, что и убитых Ямадаевых, правозащитницу Наталью Эстемирову и политика Бориса Немцова».

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