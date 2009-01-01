В этом году стало очевидно, что российское общество, или, по крайней мере, его часть, дозрела до того, чтобы обратить внимание на ту повестку, которую на Западе принято не очень удачно называть «прогрессивной». Открытому, массовому и весьма эмоциональному обсуждению подверглась и проблема абортов, и проблема домашнего насилия в семьях, и сексуального – в школе (о школе вообще заговорили, как о пространстве унижения и злоупотребления властью); о том несправедливом бремени и уязвимости перед общественным контролем, которое накладывает в современной России на женщину материнство; о правах пациентов и о правах детей с особенностями развития (это, последнее, не первый год).

Началась дискуссия и о тех видах принижающего, ограничивающего и унизительного поведения, о которых еще недавно невозможно было даже начать говорить всерьез. Речь о всякого рода «шеймингах», вроде боди-шейминга, то есть, презрительного отношения к людям с формами, несоответствующими современным стандартам красоты. Начали говорить и о самих этих стандартах, нереалистичных настолько, что в соответствии с ними некондиционным смотрится вообще любой, и, тем более, любая. Унизительное отношение к слишком молодым и слишком старым, слишком многодетным или бездетным, слишком или недостаточно ухоженным, диетирующим или питающимся чем попало – всего этого не было в разговорах в интернете еще несколько лет назад.