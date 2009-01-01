Заканчивается один из самых интригующих и переломных периодов в современной истории России. После событий 2016 года, наступающий год кажется еще более непредсказуемым и многовариантным. Тем не менее, как и в прошлом году, вполне можно выделить как минимум пять главных интриг, которые будут определять вектор движения страны и общую ситуацию. Контекст будущего года – подготовка режима к большой перестройке, связанной с приближением формально последнего президентского срока Владимира Путина.

1.

Интрига первая, от разрешения которой зависит слишком многое в нашей стране, – это динамика отношений с США в свете вступления в должность нового президента Дональда Трампа. Начиная с 2001 года ухудшение отношений с Западом (а в основе – с США), было фактором, влияние которого постепенно нарастало на внутриполитическую и внешнеполитическую жизнь России.

Выход США из договора по ПРО заложил фундаментальную проблему разногласий по вопросам стратегической безопасности, стал одной из ключевых причин усиления недоверия в российско-американских отношениях. Критика России за нарушение прав человека, расширение НАТО, война в Ираке, цветные революции в Грузии и Украине, – комплекс событий 2000-х вернули Россию и Запад к конфронтации. Россия чувствовала себя уязвимой и атакованной, что способствовало росту влияния силовиков, зачистке реальной оппозиции и борьбе со всевозможными «агентами», а по сути правозащитниками и НКО. Сейчас, впервые за все путинское правление, у российской элиты появилась надежда на то, что общий подход США к России при Трампе изменится.

Вероятнее всего, в Кремле и сами до конца не понимают, как это может выглядеть на практике, но ожидания крупных перемен пока очень сильны.