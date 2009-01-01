18:08

Прием заявок на аукцион по золоторудному месторождению Сухой Лог завершен. Об этом заявил глава Минприроды Сергей Донской, передает «Интерфакс».

По его словам, участниками торгов стали две компании, которые ранее заключили договоры задатка с Роснедрами. Это «СЛ Золото» и «Золото Бодайбо», которые внесли по 8,55 млрд рублей.

Другие потенциальные претенденты на Сухой Лог – Polymetal, Nordgold, Kinross Gold – отказались от участия в аукционе. Также предполагалось, что заявку подаст Бодайбинская горнорудная компания – совместное предприятие золотодобывающей GV Gold со структурой «Росатома» «ЭГМК-Проект», однако и она не станет участников торгов.

В начале декабря правительство РФ поручило организовать аукцион по Сухому Логу в 2017 году. Позднее Донской уточнил, что торги намечены на 26 января.

Заметка дополняется.