19:03

Пресненский суд Москвы приговорил финансистов Сергея Магина и Вадима Рыбальченко к восьми с половиной годам лишения свободы за обналичивание и вывод 122,3 млрд рублей за рубеж. Об этом сообщает «Интерфакс».

Они были признаны виновными в организации преступного сообщества, созданного для незаконного занятия банковской деятельностью и получения дохода. Финансисты между тем были оправданы по обвинению в незаконном образовании юридического лица.

Им также были назначены штрафы в размере 1,5 млн рублей. Три других члена группировки получили сроки от трех с половиной до пяти с половиной лет лишения свободы, еще семь фигурантов осуждены условно.

За свои услуги по выводу средств финансисты получили комиссию на общую сумму 611 млн рублей. Свою вину они на суде не признали.

По данным следствия, Магин и Рыбальченко создали группировку в 2012 году, в его состав вошли еще 12 человек. Группа занималась выводом и обналичиванием средств через подконтрольные им юридические лица на протяжении полутора лет. СМИ называли их группировку крупнейшей из тех, которые занимались обналичиванием средств.

«Новая газета» сообщала, что Магин имел прозвище «Сережа Два Процента», он был задержан в 2013 году, на тот момент это считалось одним из самых успешных дел антикоррупционного главка МВД. При этом по данным газеты, оперуполномоченный ФСБ Сергей Буслов в ходе встречи с представителями МВД заявил, что Магин долгое время «работал под нашими людьми».

Лидер группировки Сергей Магин также был фактическим владельцем Маст-банка, Военно-промышленного банка и «Интеркапитала», сообщает РБК.