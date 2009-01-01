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Сирию разделят на зоны влияния в рамках соглашения об урегулировании ситуации в республике, которое составили Россия и Турция при участии Ирана. Об этом Reuters сообщили несколько источников.

Это позволит остаться президенту Сирии Башару Асаду у власти еще на несколько лет до следующих президентских выборов, указали собеседники агентства. После них Асада сменит «менее противоречивый» кандидат, пишет Reuters.

Как уточняет агентство, схему надо согласовать с Асадом, сирийской оппозицией, странами Персидского залива и США.

Вместе с тем, источник Reuters в правительстве Турции сказал, что роль Асада – «предмет дискуссий на предстоящий период». По словам собеседника издания, Турция придает «большое значение созданию переходного правительства».

МИД Турции 28 декабря объявил, что Анкара и Москва согласовали план перемирия в Сирии, а также документ о политическом урегулировании в республике.

Если соглашение о перемирии будет принято сторонами сирийского конфликта, о политическом процессе они будут договариваться в Астане. К этим переговорам, по данным Reuters, не привлекут США. Источник издания в руководстве США заявил, что, по его мнению, без Вашингтона Анкара и Москва не смогут заключить политические соглашения.