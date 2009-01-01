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Автор стати в New York Times о системе поддержки допинга в России заявила, что все цитаты в тексте точные. Об этом Ребекка Руиз написала в своем твиттере.

Она подчеркнула, что российские чиновники, опрошенные NYT, действительно признали факт существования системы допинга, хоть и подвергают сомнению поддержку этой системы со стороны государства.

«Я спросила у Виталия Смирнова, назначенного Владимиром Путиным, верно ли это. Он ответил “да”», – утверждает Руиз.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков усомнился в достоверности того, что исполняющая обязанности главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович в интервью NYT признала существование в стране системы допинга. РУСАДА заявило, что слова его представительницы были искажены и вырваны из контекста.

28 декабря NYT опубликовала интервью с Анцелиович, а также с главой Независимой общественной антидопинговой комиссии ОКР Виталием Смирновым и арбитром Спортивного арбитражного суда Виктором Березовым. В статье утверждается, что российские чиновники «сменили риторику» и признали, что в стране есть допинговая система. В том числе Анцелиевич назвала «институциональным сговором» масштабное применение запрещенных веществ российскими спортсменами.