22:28

ИГИЛ опубликовало видео с угрозами членов кавказской группировки перед нападением на полицейских в Грозном. Об этом сообщает SITE Intel Group.

18 декабря в столице Чечни неизвестные совершили несколько нападений на полицейских. После этого в Грозном начали план «Перехват», по итогам которого четверо боевиков были убиты, двое получили ранения и были госпитализированы. В Управлении СК по Чечне «Новой газете» сообщили, что при перестрелке погибли также трое сотрудников ДПС.

«Исламское государство» позже объявило о причастности к нападению на сотрудников полиции.