28 декабря, 23:07

Американский Белый дом 29 декабря представит свой ответ на «вмешательство» России в предвыборную кампанию. Об этом сообщает CNN со ссылкой на неназванных американских чиновников, знакомых с планом Администрации президента США.

Ответ будет представлять собой расширение санкций и «дипломатические меры». Помимо этого, будут названы лица, причастные к «российской кампании по дезинформации» и использовавшие похищенные данные. Власти США также запланировали некие «секретные» действия.

Уточняется, что ответ США не связан с докладом разведки, который представят президенту страны Бараку Обаме в январе.

По словам собеседника телеканала, Белый дом не решался на ответные действия раньше, чтобы не выглядеть защитником кандидата от демократов Хиллари Клинтон. Чиновник рассказал, что администрация Обамы ожидала, что Клинтон победит, и в таком случае ее соперник Дональд Трамп назовет результаты голосования предвзятыми. Еще одной причиной якобы стало то, что Вашингтон хотел позволить разведке «заниматься своим делом», защитив свои методы и источники информации.

Американские власти официально обвинили Кремль в попытке повлиять на исход выборов в октябре. Эксперты указывали, что хакерские группировки Cozy Bear и Fancy Bear связаны с российскими спецслужбами. Власти России категорически отвергали причастность к атакам. Президент Владимир Путин при этом неоднократно заявлял, что интерес представляет собой не источник атак, а сама информация, полученная в результате взломов.

В середине декабря Обама пообещал ответить России на кибератаки. Кремль парировал, что российский президент Владимир Путин в личной беседе с американским коллегой дал «четкий ответ» на претензии США.

Ранее 28 декабря Washington Post сообщила, что о дополнительных санкциях, связанных с кибератаками, объявят до конца недели. По словам собеседников издания, они будут носить экономический характер. Позже сенатор от республиканцев Линдси Грэм анонсировал санкции, которые «больно ударят как по России, так и лично по Путину». МИД России пообещал ответить на действия Вашингтона.