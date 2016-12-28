28 декабря, 23:25

Сети магазинов бытовой химии и парфюмерии заявили о риске приостановки продаж в связи с запретом на непищевую продукцию с содержанием алкоголя свыше 25 градусов. Об этом пишут «Ведомости».

Объединение продавцов бытовой техники и парфюмерии «Дрогери союз» направило письмо в Роспотребнадзор с просьбой смягчить ограничения на продажу спиртосодержащей продукции.

Авторы обращения опасаются, что многие товары с высокой долью алкоголя в составе попадают под запрет: в том числе средства для укладки волос, лосьоны, дезодоранты. При этом закон не ограничивает продажу одеколона «Тройной» с совершенно «очевидным целевым назначением», отмечают в «Дрогери союз».

23 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев согласился с предложением Роспотребнадзора приостановить на 30 дней продажу непищевой продукции с содержанием алкоголя свыше 25%. Исключение было сделано для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей.

Роспотребнадзор опубликовал на сайте письмо региональным управлениям с разъяснениями по поводу запрещенных товаров. В нем говорится, что под ограничения не попадает продукция в упаковке, не позволяющей употребление внутрь. Это касается всех спреев, лаков для волос, дезодорантов с роликовым аппликатором и муссов.

Решение временно запретить продажу спиртосодержащей непищевой продукции было принято после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске.