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Новым владельцем махачкалинского футбольного клуба «Анжи» стал бизнесмен Осман Кадиев. Об этом сообщается на сайте клуба.

В заявлении отмечается, что структуры бывшего владельца клуба Сулеймана Керимова «гарантировали урегулирование всех его долгов».

«Осман Кадиев принял под свой контроль клуб и выразил готовность развивать его и потенциал футболистов из Дагестана, который не мог быть полностью раскрыт в предыдущих форматах работы “Анжи”», – говорится в сообщении.

Бизнесмена Османа Кадиева называли одним из партнеров Вячеслава Иванькова – «вора в законе» по прозвищу Япончик.