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Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в офисе компании «Морской торговый порт Усть-Луга». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

«В офисе действительно с утра шли следственные действия. На операционной деятельности это никак не сказалось», – заявили в компании.

РБК отмечает, что речь идет о проверке на северо-западном направлении. Источники издания утверждают, что сотрудников ФСБ «интересуют потоки контрабанды».

«Фонтанка» также сообщила о задержании главы порта Усть-Луга Валерия Израйлита. Однако эту информацию не смогли подтвердить ни его адвокат Александр Почуев, ни представитель пресс-службы компании Татьяна Паук.