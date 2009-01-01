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Глава Чечни Рамзан Кадыров отверг сообщения СМИ об увольнении заместителя министра внутренних дел республики Апти Алаудинова. Об этом он написал в своем инстраграме.

«Узнал из прессы, что я “потребовал от генерала Апти Алаудинова уйти в отставку”. Что здесь сказать? Откровенная болтология и пустые разговоры!» – сообщил глава республики.

Кадыров отметил заслуги министра МВД Чечни Руслана Алханова и его заместителя Апти Алаудинова в борьбе с терроризмом.

https://www.instagram.com/p/BOlIAVaAHVG/

28 декабря «Новая газета» со ссылкой на источники сообщила об увольнении Апти Алаудинова. По версии издания, причиной этого стал личный конфликт с Рамзаном Кадыровым. Отмечалось, что в отставку могут уйти еще несколько высокопоставленных сотрудников чеченского МВД.

Ранее член Совета по правам человека при президенте РФ Игорь Каляпин несколько раз просил СК завести на Алаудинова уголовное дело из-за пыток, о которых сообщали жители Чечни, отмечала «Новая газета».

В ноябре на угрозы со стороны замглавы МВД республики пожаловался Рамазан Джалалдинов. Алаудинов якобы заявлял, что если Джалалдинов «не перестанет поднимать проблемы своего села, то его постигнет та же участь, что и убитых Ямадаевых, правозащитницу Наталью Эстемирову и политика Бориса Немцова».

Другой источник газеты говорит, что отставки замминистра могли потребовать после того, как в Грозном в декабре погибли в результате нападений несколько полицейских.