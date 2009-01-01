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По итогам предстоящего в конце января съезда «Единой России» идеологические платформы партии могут быть упразднены, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Это связано с тем, что платформы «больше не выполняют функцию расширения электората», уточняет издание.

«В настоящий момент, я считаю, есть более актуальные методы работы с гражданами. Для людей в регионах разделение позиции “Единой России” на некие идеологические платформы вообще непонятно»,– сказал отвечающий за идеологию заместитель секретаря генсовета партии Евгений Ревенко.

На вопрос о возможном закрытии платформ секретарь генсовета Сергей Неверов ответил: «Да, мы думаем над этим».

Издание отмечает, что в 2005–2007 годах в «Единой России» образовалось несколько клубов, в которые входили деятели с разными политическими взглядами. В 2012 году на их базе появились три идеологические платформы: социально-консервативная, праволиберальная и патриотическая. К этому времени «идеологическая внутрипартийная дискуссия практически прекратилась», пишет «Коммерсантъ».