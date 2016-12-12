09:20

В твиттере появилась функция трансляции панорамного видео через Periscope, сообщает The Verge. Первое панорамное видео опубликовано здесь.

Запускать трансляции и публиковать видео могут не все, новую функцию тестируют на «небольшом количестве партнеров».

Как отмечает The Verge, качество видео не очень хорошее, но в противном случае транслировать видео 360 градусов было бы тяжелее.

Новая функция в твиттере появилась спустя две недели после того, как о тестировании панорамных видео объявила Facebook.