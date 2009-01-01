07:29

Энергетическая компания, обслуживающая строительные объекты на космодроме Восточный, заявила о планах отключить подачу электроэнергии из-за долга «Дальспецстроя». Об этом сообщается на сайте компании.

В заявлении говорится, что задолженность по оплате электроэнергии достигла 17 млн рублей.

«В энергокомпании надеются, что руководство “Дальспецстроя” и “Роскосмоса” найдет возможность осуществления расчетов в оставшиеся дни декабря, и неблагоприятных последствий удастся избежать»,– сообщают в Дальневосточной энергетической компании.

Отмечается, что 26 декабря компания ограничила поставки электроэнергии на некоторые технологические объекты.

В августе энергетики также угрожали остановкой энергоснабжения космодрома Восточный из-за отсутствия договора на обслуживание. Ситуацию удалось урегулировать после подписания договора.