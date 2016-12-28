08:32

Основные поисковые работы в районе крушения Ту-154 Минобороны в Черном море завершены, сообщили источники ТАСС и РИА Новости.

По данным агентств, на поверхность воды подняли почти все фрагменты самолета, корабли, которые задействовали в поисках, покинули акваторию Черного моря.

Как сообщил источник РИА Новости, найдены тела 19 погибших, 17 из них доставлены в Москву для опознания.

Вечером 28 декабря агентство сообщало, что водолазы МЧС России закончили работы на месте катастрофы из-за ухудшившейся погоды. По словам собеседника издания в Южном поисковом отряде МЧС, 29 декабря спасатели будут ориентироваться по ситуации.

Ту-154, летевший в Сирию, упал через две минуты после взлета из Сочи 25 декабря. На борту находились 92 человека, все они погибли. Среди пассажиров были артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были поздравить военных в Сирии с Новым годом, руководитель ансамбля, а также благотворитель Елизавета Глинка (доктор Лиза).

Среди причин катастрофы рассматриваются технические неполадки, ошибка пилотов, попадание в двигатель постороннего предмета, а также, по данным РИА Новости, некачественный ремонт Ту-154 на заводе.

Найдены все три бортовых самописцев самолета, два из них подняты из воды и отправлены в Москву для расшифровки. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, третий «черный ящик», вероятно, разрушен.

Как сказал собеседник агентства, «от третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении». Несмотря на деформацию пленки, она подлежит частичной расшифровке.