Как признает сам Джон Кампфнер, автор «Богачей» (вышла в издательстве Corpus в 2016 году, перевод Антона Ширикова), о жизни богатых и успешных рассказывают слишком много книг, но не все эти истории вписаны в надлежащий исторический контекст. Замысел же бывшего главного редактора левого британского журнала New Statesman состоял в том, чтобы показать развращающую силу богатства и дать широкий обзор нравов богачей – с древних времен по сегодняшний день. Выбранный нами фрагмент книги посвящен «российским олигархам» – персонально Алишеру Усманову и его партнеру Юрию Мильнеру.

Как и многие другие, он сделал свое состояние на металлургии, но вскоре принял на себя и две другие роли успешного российского олигарха: стал крупным спонсором глобального спорта и искусства и занял правильную позицию по отношению к Кремлю. Он впервые серьезно испытал свои силы в публичной филантропии в 2007 году. Тогда на аукционе Sotheby’s в Лондоне вот-вот планировалось выставить на продажу коллекцию покойного музыканта Мстислава Ростроповича. Российское государство было крайне раздосадовано этим (даже несмотря на то, что Ростропович когда-то бежал из СССР). Внезапно аукцион отменили; стало известно, что работы – среди которых были картины Григорьева и Рериха, а также фарфоровые и хрустальные украшения, когда-то принадлежавшие Екатерине II, – приобрел некий миллиардер за сумму, значительно большую, чем та, в которую оценивалась коллекция. Вскоре выяснилось, что в роли «белого рыцаря» выступил Усманов; он объявил, что коллекция будет передана в Константиновский дворец под Санкт-Петербургом.