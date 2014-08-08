09:45

Дзержинский районный суд Петербурга арестовал председателя совета директоров ОАО «Компания Усть-Луга» (оператор одноименного порта) Валерия Израйлита на 25 суток. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на канцелярию суда.

Израйлиту предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере.

Ранее «Фонтанка» писала, что Израйлита подозревают в мошенническом хищении 1,5 млрд рублей, которые были выделены на развитие порта.

В ночь на 29 декабря стало известно об обысках в компании-операторе порта. По данным СМИ, обыски проводила ФСБ. В пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что знают о факте предъявления обвинения в адрес Израйлита и подтвердили, что в офисе проходили следственные действия.

В марте 2015 года ФСБ задержала в Усть-Луге контейнер с элитным алкоголем, в мае 2016 года в этом же порту обнаружили партию турецкой одежды, записанной в декларациях как стройматериалы.

По делу о контрабанде алкоголя арестовали петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко. В июле 2016 года обыски по этому делу прошли у главы Федеральной таможенной службы Андрея Бельянинова. Ему не были предъявлены обвинения в связи с делом, через несколько дней после обысков Бельянинов ушел в отставку.

Усть-Луга работает с 2001 года, это один из основных грузовых портов Петербурга. В течение нескольких лет совладельцем торговых терминалов был бизнесмен Геннадий Тимченко, он участвовал в этом бизнесе через долю в нефтетрейдере Gunvor.

Тимченко продал свою долю в Gunvor в 2014 году после того, как попал под санкции западных стран из-за Крыма.