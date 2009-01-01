10:30

Российский рынок косметики не ждет дефицит из-за запрета суррогатного алкоголя, утверждают в Роспотребнадзоре. Об этом сообщает «Прайм».

«Риски для качественных товаров от ведущих производителей исключены», – заверили в пресс-службе ведомства.

28 декабря сети магазинов бытовой химии и парфюмерии направили в Роспотребнадзор письмо с требованием смягчить ограничение на продажу продукции с содержанием спирта свыше 25%. В объединении «Дрогери союз» заявили, что под запрет попадает множество косметической продукции. Ограничения касаются, в частности, лосьона после бритья Gillette стоимостью 400 рублей, но не одеколона «Тройной» за 15 рублей.

В письме говорилось, что запрет приведет к коллапсу на рынке из-за дефицита «качественных товаров». В некоторых регионах сети уже столкнулись с запретом продажи некоторых ведущих товаров. «Дрогери союз» предложил вывести из-под запрета товары дороже 100 рублей.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился приостановить на 30 дней продажу непищевой продукции с содержанием спирта выше 25%. Исключение было сделано для парфюмерии и стеклоомывающих жидкостей. Позже Роспотребнадзор уточнил, какая продукция не попадет под ограничения: спреев, лаков для волос, дезодорантов с роликовым аппликатором и муссов.

Ограничения ввели после массового отравления концентратом для ванн «Боярышник», от которого погибли, как сообщалось, 77 человек. Позже в Минздраве Иркутской области уточнили, что от отравления именно метиловым спиртом скончались только 74 человека.