Развитие информационных технологий имело и будет иметь множество глубоких последствий для человечества. Но канадский журналист Майкл Харрис решил проанализировать по крайней мере одно из них: как новая сетевая реальность лишает нас возможности хотя бы временами оставаться наедине с собой – спокойно размышлять и свободно мечтать. В философичной книге «Со всеми и ни с кем: книга о нас – последнем поколении, которое помнит жизнь до интернета» (вышла в издательстве «Манн, Иванов и Фербер» в 2015 году) автор с некоторой грустью смотрит на нынешних детей и подростков, ведь они уже лишены преимуществ детства без гаджетов и социальных сетей. А такие преимущества есть, и они несомненны, утверждает Харрис.

***

Я нахожусь в положении человека, друг которого (не спросив его разрешения!) завел детей. Это очень приятные создания, и они стоят того, чтобы уделять им внимание. Я убежден в этом, как, впрочем, и в том, что эти ангелочки способны загубить разговор. Имеются в виду серьезные, содержательные беседы, которыми, как полагали студенты нашей группы, мы будем наслаждаться и после окончания университета. Всего каких-то пять лет назад мы засиживались допоздна, пили плохой кофе и спорили о банальности зла. Теперь же, оказавшись в доме друга, я наскоро проглатываю пиццу и мгновенно оказываюсь на полу, где два милейших двухлетних создания обсуждают достоинства мультика «Дружба – это чудо». Вся остальная часть вечера также проходит на полу. Мы все дружно впадаем в детство. Мы суем детям в руки игрушечные грузовики, получаем взамен содранные с ног носочки, в промежутках глотаем вино сорта «шираз», а потом снова валимся на брюхо, тщетно пытаясь отвлечь ребенка от айпада. Но что делать, планшет светится, а мы – нет.