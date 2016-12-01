11:20

Microsoft планирует внедрить в Windows 10 «режим геймера». Как пишет UberGizmo, пользователь твиттера @h0×0d обнаружил в сборке ОС для разработчиков новый файл gamemode.dll.

По предположению UberGizmo, «режим геймера» будет освобождать дополнительные ресурсы системы и отдавать приоритет запущенным играм.

Возможно, пишет UberGizmo, эту функцию Microsoft предложит вместе со следующим большим обновлением Windows 10.

Тестовая сборка для разработчиков попала в интернет в декабре. Ближайшее большое обновление ОС запланировано на начало 2017 года.

Предыдущее масштабное обновление Windows под названием Anniversary Update вышло в августе 2016 года. Саму ОС запустили годом ранее. Следующее обновление получило название Windows 10 Creator’s Update.