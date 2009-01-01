11:31

Трое военнослужащих Вооруженных сил Армении погибли на участке границы с Азербайджаном, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь министра обороны страны Арцрун Ованнисян.

По словам Ованнисяна, утром 29 декабря «ВС Азербайджана предприняли попытку диверсионного проникновения». В Минобороны указывают, что обстрел шел с территории Армении и с «оккупированных земель Азербайджана».

С азербайджанской стороны также есть потери, добавил Ованнисян: «Тело одного погибшего азербайджанского военнослужащего находится на армянской стороне».

Как позднее передал «Интерфакс» со ссылкой на сообщение военного ведомства Армении, вооруженные силы страны «нейтрализовали наступательные действия азербайджанских войск на участке госграницы».

«Противник отброшен, есть погибшие и раненные, в том числе на участке наших боевых позиций. К сожалению, с армянской стороны также есть погибшие. В боях за защиту госграницы погибли старший лейтенант Шаварш Меликян, рядовые Эдгар Нараян и Эрик Абовян», – приводит агентство заявление Минобороны Армении.

Ситуация в зоне карабахского конфликта обострилась в апреле 2016 года. Министерство обороны самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики объявило о наступлении азербайджанских военных.

В том же месяце стороны договорились о прекращении огня, в течение последующих месяцев республики неоднократно обвиняли друг друга в нарушении этого режима.