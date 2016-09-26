В 2016 году проникновение технологий в человеческую жизнь стало высоким как никогда: кандидаты в президенты США использовали в предвыборной борьбе армии ботов, хакерские атаки стали основой дипломатической повестки, а алгоритмы Facebook оказались способны создавать вокруг пользователей непроходимые информационные пузыри. Технологии продолжают совершенствоваться ежедневно – новые революционные разработки часто появляются незаметно для потребителя. Основатель компании Acronis и венчурного фонда Runa Capital Сергей Белоусов рассказал Republic, какие события в мире IT стали самыми важными за последний год.

Умные вещи давно стали обыденностью, но в мире полно еще очень глупых вещей, которые меня страшно раздражают. Например, нет ничего глупее паспорта. Несколько недель назад я летел из Финикса в Женеву через Лондон. В Финиксе таможенники решили меня дополнительно проверить, отвели в сторону и изучили все три паспорта старый, недействительный и действительный. Уже при подлете к Лондону я понял, что мне вернули только два паспорта. Действующий остался у таможенника. К счастью, паспорт мне вскоре привезли. Но если вдуматься, в условиях современных технологий ситуация нелепая. Почему я должен доказывать, что я – это я, c помощью какой-то бумажки? Возьмите мои отпечатки пальцев, отсканируйте сетчатку, расшифруйте ДНК – технологии компьютерного зрения сделали бы подобную ситуацию невозможной. И мир стремительно движется к их внедрению.

В 2016-м компьютерное зрение начала применять корпорация Amazon. Она открыла в Сиэтле магазин, в котором нет касс, – покупатель просто берет нужные ему продукты и уходит. Cпециальное приложение определяет, что взял посетитель, что поставил обратно и сколько надо снять со счета. Пока он работает в тестовом режиме, но со следующего года в него смогут приходить все желающие. А к 2018 году таких магазинов будет 20. И это правильно, ведь магазин должен быть именно таким.