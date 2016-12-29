22:09

США выдворили из страны 35 российских дипломатов и близких к ним людей. В течение 72 часов им необходимо покинуть территорию страны. Об этом сообщает Reuters.

Американский лидер Барак Обама также подписал указ о расширении санкций против России. Ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, в том числе и ФСБ. В санкционный список, в частности, попали глава ГРУ Игорь Коробов и другие члены руководства спецслужбы – Игорь Костюков, Владимир Алексеев и Сергей Гизунов.

Из компаний в список включены ООО «Специальный технологический центр» (Санкт-Петербург), организация «ЦОР Секьюрити» (Москва), НКО «Профессиональная ассоциация дизайнеров систем обработки данных» (Москва).

Американский лидер, как отмечает Reuters, заявил, что ограничительные меры были введены после «неоднократных частных и публичных предупреждений».

«Эти действия – не полный перечень нашего ответа на агрессивные действия России. Мы продолжим предпринимать разнообразные действия в то время и в том месте, которое выберем сами, и некоторые из этих действий не будут публично объявлены», – сказал Обама.

Белый дом в ближайшее время также представит конгрессу доклад «О вмешательстве России в выборы США».

Обама пообещал ответить России на кибератаки в середине декабря, ранее в том же месяце ФБР поддержало позицию ЦРУ по вопросу вмешательства Москвы. Той же точки зрения, по информации Washington Post, придерживается национальная разведка США.

По мнению американских спецслужб, Россия пыталась влиять на ход кампании не только ради победы Дональда Трампа, но и для «подрыва уверенности в системе выборов президента США».

Эксперты по кибербезопасности пришли к выводу, что за атаками на серверы американских партий, которые происходили летом 2016 года, стоят хакерские группы Fancy Bear и Cozy Bear. Они, предположительно, связаны с российскими спецслужбами, в том числе с разведкой, при этом могут работать на разные ее части.

В Кремле причастность к кибератакам отвергали. Барак Обама рассказывал, что атаки прекратились после того, как в сентябре он попросил президента России Владимира Путина остановить их.