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Бортовая техника Ту-154 работала нештатно перед крушением самолета, рассказал министр транспорта Максим Соколов. Об этом сообщает «Прайм».

«Очевидно, что была нештатная работа техники. Чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия»,- заявил он.

По данным Минобороны, командир самолета сообщил о нештатной ситуации перед падением. При этом анализ параметрической информации не дал оснований говорить об отказе техники. В ведомстве не исключают механического воздействия на самолет.

«Мы сделали выводы, что теракта, ну, во всяком случае, взрыва, на борту не было. Но пока эту версию мы не снимаем с расследования», – заявил представитель министерства.

Соколов также подтвердил, что основной этап поисковой операции на месте крушения самолета завершен. Поисковая операция продолжится, но на основании добытых материалов может быть проведена экспертиза для определения причин катастрофы, пояснил он.

Предварительные данные экспертиз появятся в январе 2017 года. В Минздраве также сообщили, что опознание жертв крушения может занять до четырех недель. Расшифровка данных «черных ящиков» займет не менее десяти дней, заявили в Минобороны. Представитель ведомства пояснил, что у самолета было два бортовых самописца, а третий был эксплуатационным накопителем.

Полет Ту-154 продолжался 70 секунд, самолет набрал высоту 250 метров и разогнался до скорости 360–370 километров в час, сообщили в ведомстве.

Самолет Минобороны Ту-154 упал 25 декабря на пути в Сирию. На борту находились 92 человека, все они погибли. В числе пассажиров самолета были артисты ансамбля имени Александрова, которые собирались поздравить военных в Сирии с Новым годом, и благотворитель Елизавета Глинка, известная как доктор Лиза.

Среди причин катастрофы рассматриваются технические неполадки, ошибка пилотов, попадание в двигатель посторонних предметов или некачественные ремонт.