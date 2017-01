Профессор политологии Джорджтаунского университета Тейн Густафсон привычно смотрит на историю России через призму ее главного экспортного товара – нефти. Его предыдущая работа – «Кризис посреди изобилия: советская энергетическая политика при Брежневе и Горбачеве» («Crisis amid Plenty: The Politics of Soviet Energy under Brezhnev and Gorbachev») – описывает последствия нефтяного бума в СССР. В книге «Колесо Фортуны: битва за нефть и власть в России» (вышла в издательстве «Альпина Паблишер» в 2016 году) Густафсон изучает вопрос, как страна распоряжалась своим углеводородным богатством уже в эпоху Ельцина и Путина. Republic публикует фрагмент из нее о том, как Путин решил дилемму про сильное государство и рыночную экономику.

***

В начале 1999 г. Путин уже не местный политик, занимающийся узким кругом городских проблем. Он подвергся влиянию новых идей, и его воззрения также изменились. В целом его позиция остается прежней и узнаваемой, но применяя ее к реальным задачам, Путин все чаще подчеркивает роль государственной власти и государственного контроля. Сильное государство – необходимое условие стабильности и экономического роста, а сильному государству, в свою очередь, необходим контроль над природными ресурсами. Отслеживать эту эволюцию – все равно что изучать окаменелости: приходится поднимать целые пласты ради не скольких ископаемых костей. В данном случае самая интересная «косточка» – статья за подписью Путина в научном издании Санкт-Петербургского горного института (того самого, где Путин в 1997 г. защитил диссертацию). Этот текст – связующее звено между «местным» Путиным начала 1990-х гг. и зарождающимся «государственным» Путиным – первое развернутое изложение его доктрины применительно к естественным ресурсам и энергии. Это малоизвестный журнал, выходящий тиражом в несколько сотен экземпляров, так что мало кто за пределами Санкт-Петербурга мог прочесть передовую статью первого выпуска того года, украшенную фотографией автора в советском стиле (без улыбки) и без указания его текущей должности (главы ФСБ). Когда иностранные журналисты и ученые значительно позднее обратили внимание на эту статью, они вполне логично предположили, что она базируется на диссертации Путина. Но мы знаем, что диссертация никакого отношения к энергетике не имеет. Статья 1999 г. существует независимо от нее, это первое законченное политическое высказывание Путина, написанное в то время, когда никто, включая самого автора статьи, не мог и представить, что до президентской должности ему оставалось меньше года.