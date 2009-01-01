13:29

Крупнейший в мире онлайн-магазин Amazon планирует использовать дирижабли в качестве складов, с которых беспилотники будут доставлять товары покупателям. Компания уже подала заявку на соответствующий патент.

В отличии от традиционных наземных складов, которые имеют фиксированное местоположение, дирижабли могут перемещаться по воздуху в районы, где ожидается наибольший спрос на товар, отмечается в заявке.

Например, в случае проведения футбольного матча, рядом со стадионом может находиться дирижабль со спортивной атрибутикой и едой.

Другим преимуществом дирижаблей, говорится в заявке, является то, что их использование позволит значительно сократить время доставки товаров покупателям. Так, при использовании беспилотников пользователь получает свой заказ через несколько минут после его оформления.

Предполагается, что дирижабли с товарами будут располагаться на большой высоте (13,7 километров). Но при необходимости их можно спускать на более низкую высоту, например, для рекламы какого-то мероприятия или объявлений о скидках, отмечается в тексте заявки.

Федеральное агентство гражданской авиации США разрешило Amazon использовать беспилотные устройства для доставки товаров клиентам в марте 2015 года. Компании разрешили использовать беспилотники в тестовом режиме в светлое время суток на высоте до 120 метров.

Начало разработки беспилотников для доставки товаров Amazon анонсировал в конце 2013 года в рамках программы Amazon Prime Air.