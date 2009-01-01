13:07

В Дагестане задержали семерых предполагаемых сторонников «Исламского государства», которые готовили теракты в Москве. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ.

По данным спецслужбы, предполагаемые члены группы действовали по указанию находящегося в Сирии эмиссара ИГИЛ.

При обысках у задержанных нашли большое количество огнестрельного оружия и компоненты для самодельных бомб, добавили в ФСБ.

В середине декабря ФСБ сообщила о задержании четверых предполагаемых террористов, которые также готовили, по данным спецслужбы, теракты в Москве.

Ранее в ноябре ФСБ отчиталась о пресечении деятельности группы, которая готовила серию терактов в Москве и Санкт-Петербурге. Были задержаны десять предполагаемых террористов, уроженцев Таджикистана, Узбекистана и Киргизии.