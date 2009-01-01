В Москве прошел первый брифинг комиссии, которая занимается расследованием крушения Ту-154. Эксперты Минобороны рассказали подробности последних минут полета самолета и прокомментировали основные версии случившегося. Republic пересказывает главное, что удалось узнать.

Черные ящики

Поисковая группа нашла оба основных «черных ящика» – параметрический и речевой самописцы, полный анализ зафиксированных ими данных займет до 30 дней. Не найден только третий «черный ящик» – незащищенный эксплуатационный самописец, но он для анализа причин крушения неважен, отметил представитель Минобороны. Все данные, имеющие отношение к безопасности полета, фиксируются параметрическим самописцем.

Как сообщил на брифинге начальник службы безопасности полетов авиации ВС России Сергей Байнетов, командир Ту-154 был на связи 10 секунд перед падением, за это время он успел сообщить о начале «особой ситуации» на борту. Ранее издание Life опубликовало данные речевого самописца самолета, из которых следует, что один из пилотов в последнюю минуту говорит «Закрылки, с**а!», а спустя некоторое время звучит крик «Командир, мы падаем!». В Минобороны отказались комментировать достоверность последних слов пилотов самолета и заявили, что расследуют утечки в СМИ.

В среду вечером «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, близкий к следственной комиссии, сообщил, что параметрический самописец Ту-154 зарегистрировал отказ системы уборки закрылков самолета. По мнению экспертов издания, пилоты, чтобы компенсировать возникший из-за нештатной ситуации пикирующий момент, могли потянуть штурвал на себя и увеличить режим работы двигателей. Это могло привести к «задиранию» носа самолета, выходу на закритические углы атаки, потере скорости и сваливанию. В расшифровке речевого самописца, приведенной Life, указано, что между двумя последними фразами пилотов в кабине звучит резкий сигнал, предположительно – датчика превышения угла атаки.

На брифинге Минобороны в четверг, впрочем, сообщили, что, по предварительной оценке, параметрической информации, очевидных отказов техники Ту-154 не было.

Закрылки – элемент механизации крыла, увеличивающий его несущую способность и позволяющий самолету лететь без сваливания на небольшой скорости. При взлете закрылки всегда выпущены, их уборка, согласно руководству по летной эксплуатации Ту-154Б, происходит на высоте не менее 120 м и скорости 320–330 км/ч.

Представитель Минобороны в четверг сообщил, что всего полет Ту-154 длился 70 секунд, за это время он поднялся на высоту 250 метров, на этой высоте его скорость достигала 360–370 километров в час. С водой самолет столкнулся на скорости 510 км/ч, говорили до этого источники ТАСС. При этом, про наблюдениям очевидцев, Ту-154 летел с задранным носом. Назвать угол столкновения самолета с водой в Минобороны отказались, заявив, что на данный момент выводы об этом делать рано, а в ведомстве продолжают анализировать информацию о крушении.

Другие версии

В Минобороны не отрицают версию теракта, при этом специалистам удалось установить, что взрыва на борту самолета не было, заявил представитель ведомства на брифинге. «Мы сделали выводы, что теракта, ну, во всяком случае, взрыва, на борту не было», – сказал он. Но военные не отрицают возможность механического воздействия на самолет.

Всего Минобороны на данный момент рассматривает семь версий произошедшего. В их числе ранее назывались ошибка пилотов, попадание в двигатель самолета посторонних предметов, технические неполадки, некачественные ремонт или топливо. Также эксперты проанализируют уровень подготовки пилотов самолета.

Как ожидается, анализ информации с «черных ящиков» закончится через месяц. Предварительные данные экспертиз Минтранс пообещал представить в январе.