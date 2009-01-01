13:48

Разведгруппа Вооруженных сил Армении попала в засаду, устроенную азербайджанской армией, при попытке проникновения на территорию Азербайджана. Такое заявление сделали в Министерстве обороны Азербайджана, передает «Интерфакс».

«При попытке проникновения на территорию Азербайджана армянская разведгруппа попала в засаду азербайджанских подразделений. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями», – сказали агентству в ведомстве.

Минобороны Армении ранее заявило о попытке «диверсионного проникновения» азербайджанских военных через границу.

В результате погибли трое служащих армянских Вооруженных сил и семь азербайджанских солдат, сообщали в Ереване. Баку в свою очередь заявил, что после столкновений на границе без вести пропал один солдат.

Заметка дополняется.