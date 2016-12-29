14:30

Президент России Владимир Путин согласен с предложением сократить группировку российских войск в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

О возможности вывода из Сирии части российских войск заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, для этого созданы все условия.

Путин также сообщил о достижении договоренностей по прекращению огня в Сирии и готовности сторон начать мирные переговоры.

«Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали», – заявил он в ходе встречи с Шойгу и главой МИД Сергеем Лавровым (цитата по «Интерфаксу»).

Как пояснил глава государства, на данный момент подписаны три документа: соглашение между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня, заявление о готовности начать мирные переговоры, а также комплекс мер по по контролю за режимом перемирия.

Лавров заявил, что к договоренностям по Сирии будет также предложено присоединиться Египту, Саудовской Аравии, Катару, Ираку, Иордании и ООН.

Режим прекращения огня в Сирии будет введен в полночь 30 декабря, объявил Шойгу. Гарантами перемирия будут Россия и Турция, добавил он. Режим прекращения огня не будет распространяться на «Исламское государство», «Фронт ан-Нусру» и другие связанные с ними группировки.

Глава Минобороны также добавил, что организации, которые откажутся соблюдать перемирие, перейдут в разряд террористических.

Переговоры с лидерами умеренной оппозиции велись в течение двух месяцев, добавил Шойгу. Общая численность отрядов умеренной оппозиции составляет более 60 тысяч боевиков. Они контролировали большую часть территории центральной части Сирии, на которую не распространялась власть Дамаска, добавил министр.

28 декабря стало известно, что Россия и Турция согласовали план перемирия в Сирии, а также политическое урегулирование в республике. Как рассказали источники Reuters, в рамках соглашения Сирия будет разделена на зоны влияния, что позволит президенту страны Башару Асаду сохранить свой пост еще на несколько лет до следующих президентских выборов. После этого, отмечает агентство, Асада сменит «менее противоречивый» кандидат.