15:29

Глава Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Юрий Пилипенко начал дисциплинарное производство в отношении адвоката Московской области Виолетты Волковой из-за сообщений о ее сотрудничестве с полицией. Об этом сообщается на сайте ФПА.

Поводом стала информация об участии Волковой в задержании омского следователя. По данным портала БК55, адвокат в декабре передала сотруднику СК взятку под контролем оперативников, теперь Волкова проходит по делу как свидетель.

Президент ФПА попросил квалификационную комиссию подмосковной Адвокатской палаты оценить действия Волковой. Кодекс профессиональной этики адвоката не допускает сотрудничество с правоохранительными органами, уточнили в ФПА.

Пресс-секретарь ФПА пояснила «Медиазоне», что один из видов наказания за нарушение этого правила – лишение статуса адвоката, но «это самый крайний случай».

Волкова защищала в судах участниц группы Pussy Riot, оппозиционеров Сергея Удальцова и Алексея Навального.