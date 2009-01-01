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Режим прекращения огня в Сирии будет распространяться на «Фронт ан-Нусра». Об этом Reuters сообщил представитель сирийских повстанцев.

Перемирие коснется всех территорий кроме тех, которые контролируются «Исламским государством», пояснил он.

Ранее сирийское государственное агентство SANA сообщало, что режим прекращения огня не подразумевает пауз в отношении боевиков «Исламского государства», «Фронт ан-Нусра» и связанных с ними групп.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что все организации, не согласившиеся прекратить бои, «перейдут в разряд террористических» и военные будут действовать против них так же, как против ИГИЛ и «Фронта ан-Нусра».

Перемирие будет введено в полночь 30 декабря, его гарантами станет Россия и Турция. Сообщалось также, что все стороны сирийского конфликта согласились начать мирные переговоры.

28 декабря стало известно, что Россия и Турция составили план политического урегулирования и перемирия в Сирии. Собеседники Reuters сообщали, что Россия и Турция разделит Сирию на зоны влияния. Согласно плану, президент Сирии Башар Асад останется у власти до следующих выборов, а позже его сменит «менее противоречивый» кандидат.