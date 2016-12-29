16:00

Новый стадион «Зенит-арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге разрешили ввести в эксплуатацию. Об этом журналистам заявил губернатор Петербурга Георгий Полтавченко, передает «Интерфакс».

«Стадион построен. Разрешение на ввод есть. На мой взгляд город получил уникальный объект», – заявил он.

О завершении строительства «Зенит-арены» 26 декабря объявила компания-подрядчик «Метрострой». Как пояснила представитель компании Екатерина Гигиняк, документы о сдаче стадиона в эксплуатацию должны были быть подписаны в тот же день.

Позже она заявила что срок сдачи стадиона в эксплуатацию продлили до 31 марта 2017 года.

«Сроки закрытия авансов продлены до 31 марта, мы могли бы закрыть их в авральном режиме, но хотим все проверить и проанализировать», – заявил 29 декабря вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, комментируя решение о продлении сроков сдачи стадиона в эксплуатацию на три месяца.

https://www.youtube.com/watch?v=PGR5SXr1_CY

«Зенит-арену» начали строить в 2007 году, позже проект строительства трижды корректировался. Изначально на стадион планировали потратить 6,9 млрд рублей, но к лету 2016 года затраты на его строительство увеличились до 39 млрд рублей.

Заметка дополняется.