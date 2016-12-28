19:35

Корреспондента телеканала «Дождь» Василия Полонского, освещавшего акцию протеста против вырубки леса в «Кусково», оштрафовали на 600 рублей. Об этом сообщает «Медиазона».

Журналист был признан виновным по статье 19.3 КоАП (неповиновение законному требованию полицейского).

В ходе заседания судья удалила журналистов из зала суда, но потом отменила свое решение, запретив им делать аудиозаписи. Сообщается также, что судья отказалась заслушивать показания свидетелей и посмотреть видеозаписи с места задержания.

Других задержанных активистов оштрафовали на суммы от 500 до 1 тысячи рублей.

Полонский был задержан после съемок сюжета о вырубке леса в парке «Кусково». Полиция также задержала еще 11 активистов, выступавших против вырубки леса.

Одна из активисток сообщила «Дождю», что вечером 28 декабря полиция оцепила территорию парка и отказалась пускать туда активистов. По ее словам, там находится несколько экскаваторов, тракторов и прожекторов, рабочие приступили к вырубке леса.

Президент Владимир Путин ранее пообещал обсудить с мэром Москвы Сергеем Собяниным вырубку леса в парке. После этого руководитель департамента строительства Москвы заявил, что строительство хорды не затронет «Кусково», эту информацию подтвердил руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Верховный суд РФ позднее отклонил иск защитников «Кусково», которые требовали признать незаконным решение о вырубке леса в парке для строительства северо-восточной хорды Москвы.

Решение вырубить часть парка Кусково ради строительства хорды вызвало возмущение активистов и местных жителей, которые уверены, что это ухудшит экологическую ситуацию в районе.