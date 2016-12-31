Доктор Дэвид Перлмуттер, автор бестселлера «Кишечник и мозг: как кишечные бактерии исцеляют и защищают ваш мозг» (готовится к выходу в издательстве «Манн, Иванов и Фербер»), возможно, знаком кому-то из читателей по более ранней своей работе с похожим названием – «Еда и мозг: что углеводы делают со здоровьем, мышлением и памятью». Но если тогда Перлмуттер лишь попутно отмечал особое значение кишечника во влиянии на головной мозг, то на сей раз решил посвятить их тесным взаимоотношениям отдельную книгу.

***Хотя не в вашей власти изменить, как вы появились на свет, на каком вскармливании находились и какая у вас сформировалась микрофлора, когда вы были младенцем, вы все еще в состоянии изменить, вылечить и поддержать здоровую микрофлору кишечника с помощью того, что вы едите, в какой экологической среде живете и какого образа жизни придерживаетесь.

Одна из тем этой книги – так называемый эффект грязи. Иными словами, в отсутствии гигиены заключается огромная польза. Ошеломительные результаты последних исследований показали прямую взаимосвязь между все более «стерильными» условиями жизни людей и развитием хронических заболеваний – от болезней сердца и аутоиммунных расстройств до рака и диареи.